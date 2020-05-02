Selçuk Ernak: Ligin tamamlanabileceğini düşünmüyorum - Son Dakika
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Selçuk Ernak: Ligin tamamlanabileceğini düşünmüyorum

6 saat önce

Selçuk Ernak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve zarar gören takım olduklarını savundu.

Selçuk Ernak: Ligin tamamlanabileceğini düşünmüyorum, System.String[]

Selçuk Ernak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve zarar gören takım olduklarını savundu.


ULEB Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna ile çeyrek finale yükselebilmek için İstanbul'da yapmaları gereken önemli bir müsabakayı tedbirler nedeniyle 5 Mart'ta Sırbistan'da oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Ernak, "Yutamadığımız bir demir bilye. Ev sahibi avantajımızı kaybetmemiz büyük bir darbe oldu. Sahamızda yenemeyeceğimiz takım yoktu. Zor bir rakibe karşı tarafsız sahada mücadele ettik. Çok üzgünüz. Bu sürecin en çok etkilenen ve zarar gören takımıyız" ifadelerini kullandı.


"BU İŞİN ÇOK CİDDİ EKONOMİK BOYUTU VAR"


Liglere ara verilmesinden bu yana oyuncular ve antrenörlerle iletişim halinde olduklarını belirten Selçuk Ernak, "Ülkemizde durum rayına giriyor olabilir ancak şu an bizleri, sporcuları ve bu organizasyonda çalışacak insanları koruyacak rakamlar yok. Şu anda liglere başlanması imkanı göremiyorum. Bu işin çok ciddi ekonomik boyutu var. Biz, futboldan farklı olarak kapalı ortamlarda müsabaka oynuyoruz. Sağlık protokolleri çok farklı olacak. Bunları yerine getirmek çok ciddi bir ekonomik güç gerektirecek. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Maçları oynamaya başladıktan sonra da virüsün bulaşma durumu olabilir. Basketbol, yakın temas gerektiren bir oyun. Saha kenarında ve soyunma odasında aralıklarla oturmamız bu işi çözmez. Liglere devam edebileceğimiz konusunda karamsarım" diye konuştu.


"LİGLERİN OYNANMAMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"


Basketbol oynamaya elverişli şartlar sağlanmadan ve sağlık riskleri minimize edilmeden sezona devam edilmesini doğru bulmadığını vurgulayan yeşil-siyahlı ekibin 49 yaşındaki başantrenörü, şunları kaydetti:


"Liglerin oynanmama ihtimalini daha çok görüyorum. Ancak bu da beraberinde bambaşka problemler getiriyor. Bu ligin bir şampiyonu olmayacak. ya da hiç kimsenin 'Sen son sıradaydın, küme düştün' deme hakkı yok. Devam etmemenin de büyük problemleri var. İnşallah Türk basketbolu için en iyi kararlar verilebilir. Eğer şampiyon ve düşen takımlar açıklanmayacaksa, bu lig tescil edilmemiş demektir. Haziran ayının sonunda bazı oyuncuların kontratları bitiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, haziran sonu bitecek kontratları maçların tamamlanacağı tarihe kadar uzatabilir. Ancak burada da açmaz durumlar var. Transfer yapan takımlar var. Bazı oyuncular farklı takımlara 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere imza attı. Bu da beni düşündüren bir konu."


LAMB, COLSON VE JONES İLE ANLAŞILARAK YOLLARIN AYRILMASI


Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle Doron Lamb, Bonzie Colson ve Jarrod Jones ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirten Selçuk Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu durum tabii ekonomik olarak basketbolu da etkileyecek. Basketbol, sponsorluklar ve yatırımlar üzerinden yaşayan bir spor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve liglerin tekrar başlayacağını düşünmediğimiz için 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Başka oyuncularla da yollarımızı ayırabiliriz. Liglerin oynanması halinde sahaya çıkacak ve mücadele edecek bir takımımız var. İyi bir Türk kadromuz var. Altyapıdan genç oyuncularımız var. Bu oyuncular çıkıp mücadele edecek durumda. Çok etkileneceğimizi düşünmüyorum."


Oyuncularla maaş indirimi konusunda bir görüşme yapılmadığının altını çizen Ernak, "Kulübümüzün yanında olmak ve elimizden gelen yardımı yapmak isteriz. Geçen ay dahil olmak üzere maaşlarımızı aldık. Gelecek süreçte bir ihtiyaç olursa tabii ki görüşürüz" açıklamasında bulundu.


"AVRUPA LİGİ'NİN AÇIKLADIĞI TAKVİM SADECE İYİ NİYET TEMENNİSİ"


Selçuk Ernak, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların geleceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceğinin duyurulmasıyla ilgili, şunları söyledi:


"Siz, 'Takımları İspanya'nın Kanarya Adaları'nda toplayacağım ve maçları şu tarihte oynatacağım' diyebilirsiniz. Bu tarihi açıklamanız bizim takımlarımız için bir kıymet teşkil etmiyor. Belki o tarihte uçuşlar hala kapalı olacak. Her ülkenin karantina kuralları farklı. Avrupa Ligi'nin açıkladığı takvim sadece iyi niyet temennisi. İnşallah o tarihte herkes sahaya çıkacak duruma gelir. Ancak somut bir şey değil. Ne Avrupa Ligi ne de başka bir lokal lig, 'Şu tarihte antrenmana başlayın, şu tarihte maç oynatacağım' diyemez."


"KISA SÜREDE HAZIRLANARAK OYNAMAYA KARŞIYIM"


Selçuk Ernak, liglerde sezona devam edilebilmesi halinde takımlara verilecek 1 aylık hazırlık sürecinin bile yeterli olmayacağını aktardı. Oyuncuların fit kalabilmek için evde belli çalışmalar yaptığını anlatan Ernak, "Bize '2-3 hafta süreniz var. Çalışın ve oynayın.' diye gelinirse, bu büyük sakatlıklardan başka bir şeye yol açmaz. Bir ay da yeterli değil. Bu insanlar 1,5 aydır sahada topla koşamıyor. Fiziksel olarak çok hazır olmanız gerekir. Kısa sürede hazırlanarak oynamanın tamamen karşısındayım. Bu, çok büyük ve altına girilmemesi gereken bir vebal. Oyuncularımızı, antrenörlerimizi ve çalışanlarımızı sağlıklı bir şekilde koruyamayacaksak, bu sezonun oynanması taraftarı değilim" değerlendirmesinde bulundu.


"TBF AKADEMİ, GURUR DUYULACAK BİR PROJE"


Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirmesiyle ilgili Selçuk Ernak, şöyle konuştu:


"Türk basketbolu için çok önemli bir proje. Online bir eğitim olması çok önemli bir vizyon. Farklı konularda üst düzey eğiticilerin bu işin parçası olması çok önemli. Çok gurur duyulacak bir şey. Federasyon, daha önce Gençler Ligi oluşturarak birçok ülkenin önüne geçmişti. Kaliteli spor insanı yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bu işte emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."


"UMARIM BU BELGESEL BİZE İLHAM KAYNAĞI OLUR"


Koronavirüs salgını sürecinde evde yaptığı aktivitelerden bahseden Selçuk Ernak, ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan'ın Chicago Bulls takımındaki dönemini konu olan 'The Last Dance' (Son Dans) belgesel dizisine de değinerek, şunları kaydetti:


"Güne erken başlıyorum. İki çocuğum var, onların online dersleri sürüyor. Oyuncular seyrediyor, istatistikleri değerlendiriyorum. The Last Dance belgeselini her pazartesi merakla bekliyoruz ve izliyoruz. Oğlum 10 yaşında. Basketbola başladı. Pazartesi gününü iple çekiyoruz. İki bölümü de pazartesi izlemiyoruz. Diğer bölümü salı ya da çarşamba günü izliyoruz. İki bölümün arasında beklerken küçük bir heyecan oluyor. Tabaktaki en güzel lokmayı sona bırakıp beklersiniz ya, öyle keyifli. Bu işlerin arkasının geleceğini düşünüyorum. Çok büyük bir vizyon. Tarihe ve arşive saygı gösterilerek yapılan işleri görünce, insanın biraz içi sızlıyor. Bizim de şahane hikayelerimiz var. Umarım bu belgesel bize ilham kaynağı olur."


Selçuk Ernak, son olarak Türkiye'nin koronavirüs salgını ile büyük bir mücadele verdiğini ve vatandaşların disiplini elden bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.


Koronavirüs, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:05 

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