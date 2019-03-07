Selçuk Ernak: "Panathinaikos'u Tebrik Ediyorum"
20 dakika önce
Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak, Panathinaikos'u kazandıklarından dolayı tebrik etti.
Darüşşafaka
Başantrenörü Selçuk
Ernak, Panathinaikos
'u kazandıklarından dolayı tebrik etti. THY
Euroleague'in 25. haftasında Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 91-67 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak, "Hücumdaki kötü yüzdemizden dolayı hızlı hücumlardan onlara sayılar verdik. Çok iyi karar vericileri ve çok iyi forvetlere sahipler. Biz hücumda ne zaman sayı kaçırsak ilk hızlı hücumda bizi zorladılar. Bu yüzden 91 sayı buldular. Panathinaikos, Gran Canaria
karşısında geçen hafta başardığı şeyi bugün de başardı. Bu yüzden rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:58 Kaynak: İHA
Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu!
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var
THY Avrupa Liginde Darüşşafaka, Panathinaikos'a 91-67 Mağlup Oldu
Manchester City'ye Finansal Fair Play Soruşturması