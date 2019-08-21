Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu...
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Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu...

55 dakika önce

Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.

Selçuk:

Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu."

Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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