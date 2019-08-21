Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu...
55 dakika önce
Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:54 Kaynak: AA
Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu."
Bursalı esnaf ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu