Son Dakika Haberleri: Selçuk, Hayırseverlerin Okullara Yaptırdıklarının Okulun Web Sayfasından İzlenmesine İmkan...

Selçuk, Hayırseverlerin Okullara Yaptırdıklarının Okulun Web Sayfasından İzlenmesine İmkan...

6 dakika önce

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

Selçuk, Hayırseverlerin Okullara Yaptırdıklarının Okulun Web Sayfasından İzlenmesine İmkan..., System.String[]
Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk, Hayırseverlerin Okullara Yaptırdıklarının Okulun Web Sayfasından İzlenmesine İmkan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]