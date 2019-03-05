Selçuk, Hayırseverlerin Okullara Yaptırdıklarının Okulun Web Sayfasından İzlenmesine İmkan...
6 dakika önce
Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.
Selçuk
, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA
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