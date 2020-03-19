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Selçuk: "İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye...
7 saat önce
Selçuk: "İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.
Selçuk: "İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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