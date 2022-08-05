Vatandaşların sağlığı için sahte içki üretimi ve satışını engellemeye yönelik çalışma başlatan, bu çerçevede 1 kişinin sahte içki üretip sattığı ile ilgili bilgi alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.G. isimli şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve işyerinde yapılan aramalarda toplamda 62,5 litre sahte içki ele geçiren polis, İ.G. hakkında yasal işlem başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Selçuk'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika

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