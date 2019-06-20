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Selçuk İletişim Fakültesinde mezuniyet heyecanı

48 dakika önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Selçuk İletişim Fakültesinde mezuniyet heyecanı, System.String[]
Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki, mezuniyet törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, "Hepinizin mezuniyetini kutluyorum. Fakültemizden iletişim adına iyi bir eğitim aldınız. Bunu da diploma ile bütünleştirerek iletişim sektöründe başarıyla çalışabilecek donanıma sahip oldunuz. Mesleki bilgi ve beceri elbette ki çok önemli ancak mesleğimizde başarılı olabilmenin en temel yolu önce iyi insan olmak ve çalışacağınız kurumlara sadakatli olmanızdır. Sizlerin de bu yolu kullanarak başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. İyi insanlarla karşılaşmanızı, mutlu ve sağlıklı olduğunuz bir hayat sürmenizi diliyorum. Bu günde olduğu gibi ileride de sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi birincisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi Fatmanur Binici, kütüğü isminin yazılı olduğu plağı çaktı. Fakülteden mezun olan yaklaşık 650 öğrenci, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte iletişim yemini ettikten sonra keplerini havaya attı. Duygulu anların da yaşandığı törende öğrenciler, daha sonra aileleriyle sevinçlerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Törenine, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Canöz ile Prof. Dr. Ömer Bakan, Fakülte Sekreteri Baki Kırışık, öğretim üyeleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Süleyman Demirel, Ahmet Kalender, Selçuk Üniversitesi, Güncel
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