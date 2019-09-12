Son Dakika Haberleri: Selçuk: "İmzalayacağımız protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerimizin bir eğitim ortamı olarak...
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Selçuk: "İmzalayacağımız protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerimizin bir eğitim ortamı olarak...

12 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Selçuk: İmzalayacağımız protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerimizin bir eğitim ortamı olarak...

Mehmet Nuri, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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