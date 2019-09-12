Selçuk: "İmzalayacağımız protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerimizin bir eğitim ortamı olarak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

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