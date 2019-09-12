Selçuk: "İmzalayacağımız protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerimizin bir eğitim ortamı olarak...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkları arasındaki İş Birliği Protokolü'nün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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