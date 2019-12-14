Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek - Son Dakika
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Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek

6 saat önce

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Ankaragücü maçında Lemina'nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan'a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.

Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek, System.String[]

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Ankaragücü maçında Lemina'nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan'a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.


Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankragücü karşılaşmasında Selçuk İnan'ın oyuna girmesi sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli tepki gösterdi. Yedek kulübesinde teknik ekibin araya girmesinin ardından taraftarlara tezahüratlarla alkış tutarak destek verdi.


Selçuk İnan 66. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Galatasaray, Selçuk İnan, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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