Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.

Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.