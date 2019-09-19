Selçuk İnan baba oldu
1 saat önce
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan, baba oldu.
Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Ümit Karan'dan Vedat Muriqi açıklaması: Bu işler 2 maçla olmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Ayağı kırılan Emre Akbaba, bireysel idmanlara başladı Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damgası! Haftanın 11'ine seçildi