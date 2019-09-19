Son Dakika Haberleri: Selçuk İnan baba oldu! Kız çocuğu...
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Selçuk İnan baba oldu! Kız çocuğu...

1 saat önce

Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

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Deneyimli oyuncunun eşi Cemre İnan'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.


Yapılan açıklamada, Cemre İnan ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.


Acıbadem, Maslak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:10 
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