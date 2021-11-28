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Son dakika haberleri! Selçuk İnan: "Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selçuk İnan: "Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık"

28.11.2021 22:35

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmada verilen hakem kararlarını eleştirerek, "Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmada verilen hakem kararlarını eleştirerek, "Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Galatasaray yardımcı antrenörü Selçuk İnan, bugün vefat eden Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Karşılaşma ile ilgili söylenecek çok şeyin olduğunu ifade eden İnan, "Gönül isterdi ki aslında oyunla ilgili konuşmak isteyelim, artık o bir klasik haline geldi. Sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bizi de buna mecbur ediyorlar. Bugün hakemle ilgili son dakikalarda attığımız golü önce hakem veriyor. Ben de çok yakındım 4. hakeme gittim ve neden golü verdikten sonra iptal etti diye sordum. Bana 'Yukarıdan haber bekliyor' dedi. Ben aslında doğrusunu biliyorum bunu hocamla da paylaştım içerde, kurallarda VAR'dan bir karar verdikten sonra VAR hakemi genelde karışmıyor. Ufak tefek şeylerde hakem de bunu biliyor. Gol verseydi eğer VAR'dan çağrılmayacaktı ki zaten VAR yok gibiydi. Çağrılmayacağını bildiği için aslında verdiği golü tekrardan iptal etti. Aslında bu niyet bizi çok üzmeye başladı. Çünkü yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Orada VAR'ın çağırmaması da hepimizi hayretlere düşürdü. Çok üzgünüz gerçekten. Ben hiç aslında hakem konuşmak istemiyordum ama canımı çok acıttı. Çünkü bütün oyuncularımız içerde o kadar üzgündü ki ve herkes sadece hakemi konuşuyor. Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık. Aslında diğer takımlarda bundan şikayetçi. Evet destek vermemiz lazım diyoruz ama bazen de kötü niyet hissettiğiniz zaman çok üzülüyorsunuz. Sizin canınızı acıtıyor. Onun dışında aslında istediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık, sonuçlandıramadık. Bunun için de çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

(Cahit Özçelik - Numan Güder - Erdal Akbuğa/İHA)

Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık
Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık
Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık
Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık
Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık
Son dakika haberleri! Selçuk İnan: Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Selçuk İnan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Selçuk İnan: 'Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık' - Son Dakika


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