Selçuk İnan: "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım" - Son Dakika

Selçuk İnan: "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım"

Aktif futbol kariyerini noktalayan ve son antrenmanına çıkan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım, hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım" dedi.

Selçuk İnan:

Aktif futbol kariyerini noktalayan ve son antrenmanına çıkan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım, hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım" dedi.

Göztepe maçı sonrası futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, yaptığı son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım, hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Selçuk İnan, Galatasaray, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk İnan: 'Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım' - Son Dakika
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