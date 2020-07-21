Selçuk İnan: "Buradan ayrılmak çok zor olacak" - Son Dakika

Selçuk İnan: "Buradan ayrılmak çok zor olacak"

Galatasaray formasıyla son antrenmanına çıkan Selçuk İnan, "Buradan ayrılmak çok zor. Benim için yeni bir yol ve başlangıç olacak.

Selçuk İnan:

Galatasaray formasıyla son antrenmanına çıkan Selçuk İnan, "Buradan ayrılmak çok zor. Benim için yeni bir yol ve başlangıç olacak." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynanan müsabakanın ardından futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Selçuk, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son idmanın ardından GS TV'ye konuştu.

Son antrenmanına çıkmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Selçuk İnan, "Bu sahada antrenman yapmak gerçekten bir ayrıcalık. Çok mutluydum, çok gururluydum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da oynadığı için mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Selçuk, "Burayı sevmek ve hissetmek lazım. Arkadaşlarıma, bu düşünceyle sahaya çıkarlarsa her zaman başarılı olacaklarını, kupalar kazanacaklarını söyledim. Ben böyle yaptım. Buradan ayrılmak çok zor olacak. Bu duyguları anlatmak kolay da değil. Benim için yeni bir yol ve başlangıç olacak. Herkesi çok seviyorum." diye konuştu.

Türk futboluna ve Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı Selçuk İnan'a teşekkür eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "Yeni hayatında başarılar diliyorum. Herhalde en zoru buradan ayrılmak. Galatasaray, Florya, antrenman sahası, tesisler, buralar... Hakikaten her oyuncunun hayalini süsleyen yerler. Buranın kıymetini bilmek lazım esasında. Buraya kolay gelinmiyor, herkesin hayali, rüyası… O da bu hayali gerçekleştirdi. Çok da güzel hizmet etti Galatasaray'a. Başarılarda bulundu, emeğini verdi, terini döktü. Galatasaray da kendi kaptanına gerekli şekilde davranıyor. Olması gereken de budur. Büyük kulüplere, bize, hepimize her zaman bunlar da çok yakıştı, doğru durdu." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, Selçuk'un futbolun içinde kalmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle konuştum, niyeti öyle. Antalya'ya götürmeyeceğiz onu. Onun için kendisine ve Galatasaray'a hayırlı olsun bu karar. Ailesiyle ömür boyu mutlu bir hayat diliyorum. Hak etti bunu. Hiçbir şey düşünmeden, her şeyden uzak yeni doğan bebeğiyle, eşiyle, annesi ve babasıyla hep beraber rahat bir nefes alsın. Sonra hayat için kararlar verebilir. Bunun için de zamanı var ama alıştığım bir oyuncudan ayrılmak çok kolay değil tabii. Selçuk'u uzun yıllardır tanıyorum. Türk futboluna iyi hizmet etti, önemli bir yeri olacaktır. İnşallah bundan sonraki hayatında da futbolda yine başka mevkilerde başarılı olur."

Galatasaray, Selçuk İnan, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Buradan ayrılmak çok zor olacak' - Son Dakika Spor
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