Selçuk İnan'dan bir ilk! Beşiktaş...

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 19 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.



Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı.



SELÇUK İNAN İLK KEZ...



Ancak Selçuk İnan'ın Beşiktaş maçında oynaması beklenmiyor. Fatih Terim, Beşiktaş derbisi için orta sahada Lemina ve Nzonzi'yi hazırlıyor...



Muslera ile Selçuk, oynadıkları 19 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 defa da mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.



Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş'ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.



Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 19 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.



