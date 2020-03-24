Selçuk İnan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek Açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Selçuk İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasında yer alan mesajında Selçuk İnan, liglerin ertelenme kararının verildiği günden bu yana evde olduğunu ve sağlık ekibi tarafından verilen tavsiyeleri harfiyen yerine getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef bu süreçte ilk olarak ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak ve sevgili eşi Şükran Albayrak'ın kendilerine uygulanan testin pozitif çıktığını öğrendik. Yıllardır bizimle birlikte kader birliği yapan, her daim her ihtiyacımızı fedakarca karşılamaya çalışan Abdurrahim ağabeyimizin ve eşinin yeniden, güzel günlerde bizimle birlikte olacağına inancım sonsuz. Kendisiyle, ailesiyle her gün iletişim halindeyim. Umuyorum, en kısa zamanda eskisinden de güçlü bir şekilde sağlığına kavuşacaktır."

Teknik direktör Fatih Terim'in de güçlü kişiliğine vurgu yapan Selçuk, "Bir ülkeye asla vazgeçmemeyi, her şartta mücadele etmeyi ve güçlü kalmayı öğreten Fatih hocamız da şu an yüzleştiği zorluğun üstesinden gelecek. Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı. Sevdikleriniz ve tüm sevenleriniz, sizi bekliyoruz. Bilin ki biz hep sizinleyiz, dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.