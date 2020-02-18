Selçuk İnan: "Derbi sadece 3 puanlık bir maç" - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Derbi sadece 3 puanlık bir maç' - Son Dakika Spor

Selçuk İnan: "Derbi sadece 3 puanlık bir maç"

7 saat önce

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

Selçuk İnan:

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. İnan, Fenerbahçe derbisinin kendileri için diğer maçlar gibi 3 puanlık bir karşılaşma olduğunu ifade etti.


Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışına katılan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Dernek açılışında çok sevdiği insanlar olduğunu söyleyerek söze başlayan İnan, "Bu tür dernekler, Galatasaray'ın geleceği adına önemli adımlar. Onları tebrik ediyorum. İnşallah güzel şekilde devam ettirirler ve kulübe katkı sağlarlar. İnşallah ben de futbolu bıraktıktan sonra kulübe üye olacağım" diye konuştu.


"Bizim için 3 puanlık bir maç"


Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Selçuk İnan, bu sefer galip gelip gelemeyecekleri yönündeki soruya, "Bu sefer demektense, inşallah bu kez kazanırız diyelim. Derbiler çok önemli maçlar. Herkesin 1 yıl boyunca beklediği maçlar. İnşallah bu kez kazanan biz oluruz ama asıl bizim ilgilendiğimiz kısım, sezon sonunda inşallah şampiyon biz oluruz. Bizim için diğer maçlardan farkı yok. Sadece derbi ve özel bir maç. İnşallah kazanan biz oluruz ve yolumuza devam ederiz" dedi.


Zirveyle farkın kapanmasıyla ilgili de konuşan İnan, Fatih Terim'in '8 de kapanır 18 de' sözüyle ilgili olarak "Fatih hocanın söylediklerini bizim yorumlamamız doğru değil. Çok önemli puan farklarını kapatıp şampiyon olduk. Bu seferki puan farkını da kapattık ama yolumuz bitmedi, daha uzun yolumuz var. İyi bir takımımız var. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir ekibimiz var. İnşallah sezon sonunda meyvelerini toplayacağız" diye konuştu.


Derbinin kendileri için sadece 3 puanlık bir maç olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu maçı kazanırsak şampiyon olduk diyemeyiz. Sadece Fenerbahçe değil, diğer rakipler de çok önemli" açıklamasını yaptı.


Selçuk son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Bütün takımların performansını yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Çok zorlu bir lig oluyor ve bu sezon bunun tadını çıkaralım" yorumunda bulunarak sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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