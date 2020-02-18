Selçuk İnan: Derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz

"Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok"

"Bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum"

- Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok" dedi.

Sarı kırmızılı takımın kaptanlığını üstlenen Selçuk İnan, Galatasaray'ın özel bir derneğinin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, "İnşallah bu sefer kazanırız. Derbi maçlar çok önemli. Herkes 1 yıl boyunca bu karşılaşmaları bekliyor. İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Özel bir maç ama sonuçta 3 puan veriyorlar" dedi.

"BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını belirten İnan, "Çok önemli puan farklarını kapattık ve şampiyon olduk. Bu sezon da kapattık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var ancak bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir takımımız var. İnşallah sezon sonunda bunun meyvelerini alacağız" ifadelerini kullandı.

"TEK RAKİBİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL"

Hak edenin şampiyon olmasını dileyen Selçuk İnan, "Bu maçın sonucu sadece 3 puan. Kazandığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok güçlü takımlar var. Tek rakibimiz Fenerbahçe değil. Şampiyonluk yarışındaki takımları yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Bu sezon çok zorlu bir lig oluyor. Bence bunun keyfini çıkaralım. Kim hak ediyorsa da o şampiyon olsun" diye konuştu.

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Selçuk İnan'ın açıklamaları