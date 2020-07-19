Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Selçuk, bu kararı alırken aylarca düşündüğü belirterek, "Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu" dedi.



Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Bu kararı kolay almadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Bugün size hayatımın en önemli bir parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibariyle sonlandırdığımı söylemek için buradayım. Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. Başarılarında, başarısızlığında 9 sene boyunca beraber olmak bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim forma ile başardım. Bu benim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için burada olacağım. Yöneticilerimiz, başkanımız, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu camia da kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, burada oynarken evlendim, aile oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Her şeyin bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun bir başlangıcı da var. Hepinizin çok seviyorum" diye konuştu.



35 yaşındaki futbolculuk kariyerini noktalayan İnan, 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Selçuk kariyerinde ise Trabzonspor ve Manisaspor formalarını da giydi. - İSTANBUL