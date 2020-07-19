Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı - Son Dakika

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Selçuk, bu kararı alırken aylarca düşündüğü belirterek, "Çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu" dedi.

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Bu kararı kolay almadığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Bugün size hayatımın en önemli bir parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibariyle sonlandırdığımı söylemek için buradayım. Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasaray'da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. Başarılarında, başarısızlığında 9 sene boyunca beraber olmak bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim forma ile başardım. Bu benim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için burada olacağım. Yöneticilerimiz, başkanımız, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu camia da kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, burada oynarken evlendim, aile oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Her şeyin bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun bir başlangıcı da var. Hepinizin çok seviyorum" diye konuştu.

35 yaşındaki futbolculuk kariyerini noktalayan İnan, 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Selçuk kariyerinde ise Trabzonspor ve Manisaspor formalarını da giydi.

(İHA)

Galatasaray, Selçuk İnan, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:39 Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 15:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]