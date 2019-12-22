Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı! - Son Dakika Spor

Selçuk İnan'ın büyük şanssızlığı!

6 saat önce

Galatasaray, Göztepe karşısında kaybederken, Selçuk İnan'ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı.

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Galatasaray, Göztepe karşısında kaybederken, Selçuk İnan'ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Zira Cimbom, deneyimli oyuncunun ligde ve Avrupa'da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.


3 YENİLGİ, 4 BERABERLİK


Sarı kırmızılılar Selçuk'un oynadığı maçlarda ligde Denizli'ye 2-0, Göztepe'ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde ise Club Brugge 1-1 berabere kalıp, PSG'ye 5-0 yenildi


TEK TESELLİ TUZLA


Selçuk, kupadaki Tuzla deplasmanında 4-0 kazanılan maçta oynadı. Bu sezon toplam 10 maçta skor katkısı bulunmuyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
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