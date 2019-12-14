Selçuk İnan: "Taraftarımızdan özür dileriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Taraftarımızdan özür dileriz' - Son Dakika Spor

Selçuk İnan: "Taraftarımızdan özür dileriz"

7 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Seçuk İnan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Selçuk İnan:

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Seçuk İnan, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.


İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları;


"Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik."


BİZE YAKIŞMIYOR, ÖZÜR DİLİYORUZ


Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar."


Selçuk İnan, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:05 
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