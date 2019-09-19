Son Dakika Haberleri: Selçuk İnan, Terim'in kararını duyunca şoka girdi
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Selçuk İnan, Terim'in kararını duyunca şoka girdi

33 dakika önce

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

Selçuk İnan, Terim'in kararını duyunca şoka girdi, System.String[]

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.


Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.


Sabah'ın haberine göre; Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.


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BELHANDA'DAN GÖRÜNTÜLÜ DESTEK


Kasımpaşa maçında çenesi iki yerden kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda dün hastaneden taburcu oldu. Evinde istirahate çekilen Faslı 10 numaranın aklı Belçika'daydı. Club Brugge maçı öncesi soyunma odasını görüntülü olarak arayan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşları ve teknik heyete başarı diledi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 
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