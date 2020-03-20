Son Dakika › Güncel › Selçuk: '(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya... - Son Dakika
Selçuk: "(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya...
6 saat önce
Selçuk: "(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.
Selçuk: " (İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur