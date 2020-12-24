Selçuk: "Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin maalesef en acı, en trajik boyutu" - Son Dakika

Selçuk: "Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin maalesef en acı, en trajik boyutu"
24.12.2020 16:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuştu. (1)
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