Selçuk: "Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

Selçuk: "Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (3)

Selçuk: Kadına şiddete karşı her daim sıfır tolerans ilkemizle çalışmaya devam ediyoruz

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:17 Kaynak: AA
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