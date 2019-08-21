Selçuk: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı
40 dakika önce
Bakan Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.
Bakan Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:00
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