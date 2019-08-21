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Selçuk: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı

40 dakika önce

Bakan Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu.

Selçuk: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı, System.String[]

Bakan Selçuk, "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.

Ziya Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:00 
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