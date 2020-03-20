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Selçuk: "(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli...
6 saat önce
Selçuk: "(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız."
Selçuk: "(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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