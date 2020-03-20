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Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak.
6 saat önce
Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak.
Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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