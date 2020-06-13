Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal...
Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak"
Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak"
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:25 Kaynak: AA
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