Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: '(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir' - Son Dakika

Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir"

6 saat önce

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)

Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar."

(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak."

Selçuk: "Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " (LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."

Selçuk: (LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:25 Kaynak: AA

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