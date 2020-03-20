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Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da...
10 dakika önce
Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:28 Kaynak: AA
Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."
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