Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: '(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da... - Son Dakika

Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da...

10 dakika önce

Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."

Selçuk:

Selçuk: "(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir."

İstanbul, Ankara, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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