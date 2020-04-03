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Selçuk: "(Milli Dayanışma Kampanyası) Bağış 900 milyonu aşmış durumda."
6 saat önce
Selçuk: "(Milli Dayanışma Kampanyası) Bağış 900 milyonu aşmış durumda.
Selçuk: "(Milli Dayanışma Kampanyası) Bağış 900 milyonu aşmış durumda."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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