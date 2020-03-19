Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır' - Son Dakika

Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır"

6 saat önce

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır."

Selçuk: Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:51 Kaynak: AA

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