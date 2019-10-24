Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz'

Selçuk: "Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz"

40 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf Bakanların topa vurmaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Toplu fotoğraf

Bakanların topa vurmaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (2)

Selçuk: Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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