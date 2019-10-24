Selçuk: "Öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz"
40 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf Bakanların topa vurmaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Toplu fotoğraf
Bakanların topa vurmaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (2)
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