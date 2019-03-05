Selçuk: "Okul Profili Adlı Çalışma 13 Mart'ta Açıklanacak"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "Okul profili adlı çalışma 13 Mart'ta açıklanacak, kamuoyuna tanıtılacak."
Selçuk: "(Okul profili) Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul profili) Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz."
Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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