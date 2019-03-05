Selçuk: "(Okul Profili) Amaç Hiçbir Okulu Birbiriyle Yarıştırmak Değil Sadece Kendi İlerlemeleri...
31 dakika önce
Selçuk: "(Okul profili) Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak.
Selçuk
: "(Okul profili) Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA
Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kameralara Yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor
Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor