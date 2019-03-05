Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Okul Profili) Amaç Hiçbir Okulu Birbiriyle Yarıştırmak Değil Sadece Kendi İlerlemeleri...

Selçuk: "(Okul Profili) Amaç Hiçbir Okulu Birbiriyle Yarıştırmak Değil Sadece Kendi İlerlemeleri...

31 dakika önce

Selçuk: "(Okul profili) Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak.

Selçuk:
Selçuk: "(Okul profili) Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Selçuk, Politika
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