Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) 69 Ayı Önümüzdeki Yıl Gerçekleştirmiş Olacağız"

Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) 69 Ayı Önümüzdeki Yıl Gerçekleştirmiş Olacağız"

42 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."

Selçuk: "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu Son Dakika! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) 69 Ayı Önümüzdeki Yıl Gerçekleştirmiş Olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]