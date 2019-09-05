Son Dakika Haberleri: Selçuk: Ortaöğretimde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazır
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Selçuk: Ortaöğretimde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazır

3 saat önce

Milli Eğtim Bakanı Selçuk, "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız." dedi.

Selçuk: Ortaöğretimde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazır, System.String[]

Milli Eğtim Bakanı Selçuk, "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız." dedi.

Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:09 
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