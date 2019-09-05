Selçuk: Ortaöğretimde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazır

Milli Eğtim Bakanı Selçuk , "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız." dedi.

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