Selçuk: "Özel eğitimi çok önemsediğimiz gibi bütün çocuklarında çok özel olduğunun farkındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Özel eğitimi çok önemsediğimiz gibi bütün çocuklarında çok özel olduğunun farkındayız' - Son Dakika

Selçuk: "Özel eğitimi çok önemsediğimiz gibi bütün çocuklarında çok özel olduğunun farkındayız"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. (3)

Selçuk: Özel eğitimi çok önemsediğimiz gibi bütün çocuklarında çok özel olduğunun farkındayız

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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