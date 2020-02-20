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Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz.
7 saat önce
Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."
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