Selçuk : "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."

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Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz