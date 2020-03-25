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Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi...
7 saat önce
Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.
Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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