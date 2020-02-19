Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Çin'de görülen koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için oluşturduğu tehdidin Türkiye için yeni imkanlara dönüşebileceğini söyledi.



KTO Başkanı Selçuk Öztürk, konuyla ilgili değerlendirmesinde, küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 17'sini oluşturan dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin'in yüzde 13,45 ile de küresel ticarette en büyük pay sahibi olduğunu ifade ederek, salgının küresel ticareti aşağıya çekeceğini belirtti. Başkan Öztürk, "2019 yılında Çin ekonomisindeki büyümenin yüzde 6 civarına gerilemesi ile birlikte Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı küresel ekonomi için tehdit oluşturmuş, küresel ticaretin de gerilemesine sebep olmuştu. 2020 yılında dünya ekonomisinde büyüme ve küresel ticaretin de iyileşmesini beklerken, koronavirüs salgınının Çin başta olmak üzere tüm dünya ekonomileri için tehdit oluşturduğunu görmekteyiz. Orta vadede tüm ülkelerin ekonomisinde gerileme olacağını öngörmekteyiz. Dünya Ticaret Örgütü de salgın dolayısıyla 2020 yılı için küresel ticaretin olumsuz etkileneceğini bildirdi. Salgın ile birlikte dünyadaki birçok büyük üretici firmanın tedarikçisi konumunda olan Çin'in dış ticaretinde yavaşlama hissedilmeye başladı. Çin'de düzenlenen önemli bazı uluslararası fuarların ve büyük çaplı alım heyeti organizasyonlarının iptal edildiğini biliyoruz. Özellikle otomotiv yan sanayi, mobilya, deri ürünleri, ayakkabı, tekstil, gıda, elektronik, makine, demir-çelik gibi sektörlerde Çin'de üretimde ve yurt dışına ihracatta sorunlar baş göstermekte. Ülkemizin de dünya çapında önemli bir üretici olduğu bu sektörlerde yapılan ihracatlarda bir hareketlenme söz konusu. Sektör temsilcileri de yurt dışından siparişlerin artması ile üretim kapasitelerini artırmayı düşünmektedir. Bu açıdan Çin'de görülen salgının küresel ekonomi için tehdit oluştururken Türkiye için yeni imkanlara dönüşebileceğini düşünüyoruz. Uluslararası ticari alım heyetleri bu süreçte alternatif olarak Türkiye'yi değerlendireceklerdir. Çin'deki salgının ekonomiyi etkilemesi ile küresel talep belirli ölçüde Türkiye'ye kayacaktır. Küresel ticarette en büyük pay sahibi ülke olan Çin'in dış ticaretindeki yavaşlamanın Türkiye'nin 2020 yılı ihracatının artışına katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bu süreçte daha fazla çalışarak bu avantajı değerlendirmelidir" ifadelerine yer verdi.



Konyalı firmaların küresel tedarik talebindeki artış sürecine hazırlıklı olduğunu ifade eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Otomotiv yan sanayi, makine, deri ürünleri, ayakkabı, tekstil, gıda gibi sektörlerde Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir üretim ve ticaret şehri olan Konya, bu sektörlerde küresel talep artışını karşılayacak konumdadır. Yurt dışından talep artışının, bu sektörlerde tüm dünya ile ticaret ağını kuvvetlendiren şehrimizin ihracatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Oda olarak bu süreçte işbirliği yaptığımız birçok ülkeden ticaret ve meslek birlikleri ile ticaret heyetlerine küresel ekonomideki durum ile Konya'nın alternatif olarak ön plana çıktığını anlatacağız. Konyalı firmalarımıza da bu dönemde yurt dışına daha fazla açılmalarını, sektörlerini ve firmalarını daha fazla tanıtmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA