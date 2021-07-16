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Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı - Son Dakika

Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı

16.07.2021 17:41
Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı, System.String[]

Selçuk Pamucak Sahilinde, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'nın düzenleneceği aktarılırken, 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa Türkiye'nin her yerinden 3 bine yakın genç katılıyor.

Selçuk Pamucak Sahilinde, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'nın düzenleneceği aktarılırken, 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa Türkiye'nin her yerinden 3 bine yakın genç katılıyor.

Selçuk Pamucak Sahili, İzmir Yaz ve Müzik Kampı'na ev sahipliği yapıyor. Daha önce düzenlenen birçok etkinlikte gençleri deniz ve doğanın içinde kültür-sanat aktiviteleri ile buluşturan Pamucak Sahili, bu kez de Yaz ve Müzik Kampında gençleri bir araya getiriyor. Yaz ve Müzik Kampı'nda katılımcılar, müzik ve denizin yanı sıra; yoga, voleybol, meditasyon, pilates, açık hava sineması gibi etkinliklerle dolu dolu bir kamp deneyimi yaşayacak. Yaz ve Müzik Kampı için Pamucak'a gelen 3 bin genç ayrıca, kent turuyla da Selçuk'u gezecek. - İZMİR

Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı
Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı
Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı

Türkiye, Selçuk, İzmir, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Pamucak Sahili'nde yaz ve müzik kampı - Son Dakika


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