Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Selçuk: 'Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. - Son Dakika

Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.

6 saat önce

Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.

Selçuk:

Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız."

Selçuk, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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