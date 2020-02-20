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Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
6 saat önce
Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız."
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