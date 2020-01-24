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Selçuk: "(Rehber) Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde...
13 dakika önce
Selçuk: "(Rehber) Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde kasıt varsa onaylamayız, nitekim inceleme başlattık."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Selçuk: "(Rehber) Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde kasıt varsa onaylamayız, nitekim inceleme başlattık."
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