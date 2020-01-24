Selçuk : "(Rehber) Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde kasıt varsa onaylamayız, nitekim inceleme başlattık."

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Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim