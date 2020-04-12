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Selçuk Şahin, eşiyle birlikte çalıştı
6 saat önce
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor.
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel Şahin ile beraber evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:50
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