Selçuk Şahin: "Kadıköy'de derbi kaybetmek ancak böyle 20 yılda bir olur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk Şahin: 'Kadıköy'de derbi kaybetmek ancak böyle 20 yılda bir olur' - Son Dakika Spor

Selçuk Şahin: "Kadıköy'de derbi kaybetmek ancak böyle 20 yılda bir olur"

6 saat önce

"Zico'yu çok severim ama Aykut Kocaman""İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu""36 metreden attığım gol unutulmaz...

Selçuk Şahin:

"Zico'yu çok severim ama Aykut Kocaman"

"İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu"

"36 metreden attığım gol unutulmaz…Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu"

İstanbul DHA - Bursaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Selçuk Şahin, kariyeri boyunca karşılaştığı önemli anlardan bahsederken 2009-10 sezonunda Galatasaray'a 36 metreden attığı golün inanılmaz bir an olduğunu söyledi. Selçuk Şahin, Galatasaray'ın bu sezonki Fenerbahçe galibiyeti için ise "20 yılda bir olur ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım" açıklaması da yaptı.

Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını cevaplayan Selçuk Şahin en beğendiği teknik adam olarak Aykut Kocaman'ı ifade ederken, 21 numaralı formanın sırrını da açıkladı.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Bursaspor'da devam eden Selçuk Şahin'in Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

'EŞİM BELKİ DAHA YETENEKLİ'

İzmir'de evimizde zaman geçiriyoruz. Eşim de futbolu seviyor, biraz hareketli. Dün de beni traş etti. Yetenekli bir eşim var. Birinin traş etmesi lazım, ben o konuda şanslıyım. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takım arkadaşım gibi, antrenman yapabiliyoruz. Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor. Bayan futbolu maalesef ileride değil Türkiye'de ama baya yetenekli kendisi. İzmir'de havalar da iyiye gidiyor, keyifli geçiyor zaman. Ama tabii dışarı çıkmayı, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi özledik.

'TAM 17 YIL GEÇMİŞ'

Benim adıma başarılı bir futbol kariyeri oldu. 39 yaş, normalde genç bir yaş ama futbol için yaşlı tabii. İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye, olabildiğince kendimi zorlamaya çalışıyorum. Az önce 2003'teki 2-2 biten Brezilya maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi.

KEŞKE 2003TEKİ AKLIM...

O Konfederasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Bir sürü şey yaşadığım bir kariyer. Şu anda da çok önemli bir camiada kaptanlık yaparak futbol kariyerimi sürdürüyorum. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum. Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım.

'MAALESEF İYİ YÖNETİLMEMİŞ'

Şu an Bursaspor'da başarılı gidiyoruz. 3 puanımız silindi, o olmasa daha iyi bir yerdeydik. Maalesef önceki yönetim çok kötü yönetmiş. Bu tarz zorlukları göze alarak geldim. İnanıyoruz ki Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak. Çıktıktan sonra da birkaç yıl içinde o eski güçlü Bursaspor'u oluşturma hedefindeyiz.

'ANCA 20 YILDA BİR OLUR'

Fenerbahçe kendi evinde derbi maçları çok farklı oynayan bir takım. Orada derbi kaybetmek anca böyle 20 yılda bir olur. Mutlaka olacaktı tabii, futbolun doğasında var bu. Ama keşke olmasaydı, daha uzun sürseydi. Ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım.

'KİMSE KARŞILAŞMAK İSTEMEZ'

Aziz Yıldırım gerçekten kulübe çok şey kattı ve önemli bir isim. Zaman zaman babacandır oyuncuları sever ama işler kötü gittiğinde çok ters yönleri vardır kimse karşılaşmak istemez kendisiyle. Çok soyunma odası anılarını anlatmam orası bizim yatak odamızdır ama şunu diyebilirim işler kötü gittiğinde ve tesislere geldiğinde futbolcular başkanla karşılaşmamak için odalarından çıkmazdı ama işler yolunda giderken inanılmaz güzel babacan bir insandır. Başkanımızın bize ders verdiği çok anımız var ama çok açıklamak istemiyorum (gülerek)

'ALEX İLE SON KONUŞMAMIZDA...'

Alex'in ayrılışı hepimizi üzmüştü tabii, kötü bir ayrılık olmuştu. Kendisiyle en son görüştüğümde teknik direktörlük için lisans almaya çalıştığını söylemişti. Umarım yeni seçeceği kariyerinde başarılı olur.

'GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL İNANILMAZ BİR ANDI'

2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... Leo Franco'nun hatası da yok değil tabii. Hatalar da futbolun bir parçası. Bizim için de güzel bir an oldu.

Futbolu bırakma düşüncesi var tabii. Bir yıl daha oynamak, sonra da önüme bakmak istiyorum. Bursaspor'da bırakmak isterim.

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF BİR ŞEREFTİR'

Futbolculuk kariyerim bittikten sonra hayatımı devam ettirmem gerekiyor tabii. Şu anda teknik direktörlük düşünüyorum. Fenerbahçe'den bir teklif gelirse bizim için şereftir. Seve seve kabul ederiz. Futbolculuktan sonra da teknik direktörlük adına Fenerbahçe'de başlamak bir keyif olur. Maalesef olumsuz giden bir tablo var. Fenerbahçe camiasına sahip çıkan, yakından tanıyan biri Fenerbahçe'nin başına geçerse çok iyi olur. O anlamda da çalışmalar var benim bildiğim kadarıyla.

'21 NUMARANIN NEDENİ...'

21 numarayı neden giydiğim soruluyor. Diyarbakırlı mısın diyorlar, hayır Tunceli'yim. Zidane'ın üzerinde 21 numara vardı. İstanbulspor'a giderken de 21 yaşındaydım. Hem bu yüzden, hem de Zidane için bu numarayı aldım. Bana da şans getirdiğini düşündüm. Uğurlu geldiğine inandığım için 21'e hep devam ettim.

SELÇUK ŞAHİN İLE KISA SORU-CEVAPLAR

-Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırdığı Trabzonspor maçını mı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Chelsea maçını mı kazanmak isterdin?

Chelsea maçını tercih ederdim. Çünkü Fenerbahçe'nin kariyeri zaten şampiyonluklarla dolu.

-Diego Ribas mı Batalla mı?

Batalla, Bursaspor efsanesi. Fenerbahçe için Alex neyse Bursaspor için de Batalla odur.

-Aykut Kocaman mı Zico mu?

Zico'yu çok severim ama Aykut Kocaman.

--İnönü mü, Ali Sami Yen mi ?

-İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu. Taraftarlar sahaya çok yakındı, göz göze geliyorduk. Orada maç oynamaktan çok keyif alıyordum, futbol taraftarlarla güzel. İnönü'nün atmosferi çok güzeldi.

-En zorlayan futbolcular ?

Ronaldinho çok kıvrak, esnek bir futbolcuydu. Kalitesini tartışmaya bile gerek yok zaten. O çok zorlamıştı beni. Trabzonspor'da da bir dönem Alanzinho vardı. Ufak, kıvrak bir futbolcuydu. O tip oyunculara karşı oynamak zor oluyordu, sevmiyordum.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:30 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 19:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuk Şahin: "Kadıköy'de derbi kaybetmek ancak böyle 20 yılda bir olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]