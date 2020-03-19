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Selçuk: "(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların...
6 saat önce
Selçuk: "(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.
Selçuk: "(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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