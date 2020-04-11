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Selçuk: "Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı...
6 saat önce
Selçuk: "Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık.
Selçuk: "Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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